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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:57
vadymbanker написав:
шла о валютных счетов..
Хотя по гривневым счета/платёжкам, никогда проблем у меня не было в Ощаде, заводил и выводил большие суммы, все к в Швейцарском банке)
Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
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KVV
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:16
KVV написав: vadymbanker написав:
шла о валютных счетов..
Хотя по гривневым счета/платёжкам, никогда проблем у меня не было в Ощаде, заводил и выводил большие суммы, все к в Швейцарском банке)
Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
Без комиссии свифтовка, имеется ввиду со стороны получателя, т.е. со стороны Ощада. Исходящая свифтовка вроде, как всегда есть у банка отправителя, где бы он не был..
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vadymbanker
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:48
Вхід грошенят Пишка забезпечив без комісії.
А от вихід лише 2 рази в місяць великих сум.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 жов, 2020 16:29
Квесторе_поверніться написав:Вхід грошенят Пишка забезпечив без комісії.
А от вихід лише 2 рази в місяць великих сум.
Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного.
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vadymbanker
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Додано: Чет 22 жов, 2020 16:44
Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:08
Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.
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vadymbanker
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:05
vadymbanker написав:
собственник в лице Минфина
кабмина
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:10
vadymbanker написав:
Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.
тобто якщо власник захоче прибутковість в 1000%, то можна клепати будь-які тарифи кожні 2 тижні?
позиція тих, хто живе сьогоднішнім днем, совкових хапуг.
Банк живе за рахунок реноме. Якщо у нього реноме шахрая (замудрені талмуди-тарифи-пастки, мутна політика маркетологів (якщо їх можна так назвати)), то які б пряники він раз на рік не пропонував, все рівно буде відтік клієнтів, рано чи пізно, з подальшим зменшенням прибутковості.
Вже були в історії банки, too big to fail. Розмір робить лише більший гуркіт від падіння.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:33
clientage написав: vadymbanker написав:
собственник в лице Минфина
кабмина
Согласно ЕДР именно Минфин владеет 100% акции гос. банков, за исключением укргаза.
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vadymbanker
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:36
vadymbanker написав:
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.
Великолепный образец отечественного понимания рыночных механизмов - урвать побольше, здесь и сейчас.
Временщики, способные только мелочь по карманам у пенсионеров тырить.
А ведь все просто - окажи людям нужную, понятную, а еще если и приятную услугу - и люди сами к тебе потянуться и принесут тебе деньги.
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