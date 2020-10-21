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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:57

  vadymbanker написав: шла о валютных счетов..
Хотя по гривневым счета/платёжкам, никогда проблем у меня не было в Ощаде, заводил и выводил большие суммы, все к в Швейцарском банке)

Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.

З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:16

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав: шла о валютных счетов..
Хотя по гривневым счета/платёжкам, никогда проблем у меня не было в Ощаде, заводил и выводил большие суммы, все к в Швейцарском банке)

Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.

З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
Без комиссии свифтовка, имеется ввиду со стороны получателя, т.е. со стороны Ощада. Исходящая свифтовка вроде, как всегда есть у банка отправителя, где бы он не был..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:48

Вхід грошенят Пишка забезпечив без комісії.
А от вихід лише 2 рази в місяць великих сум.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:29

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:Вхід грошенят Пишка забезпечив без комісії.
А от вихід лише 2 рази в місяць великих сум.
Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:44

Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:08

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:05

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:собственник в лице Минфина

кабмина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:10

  vadymbanker написав:
Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.

тобто якщо власник захоче прибутковість в 1000%, то можна клепати будь-які тарифи кожні 2 тижні?
позиція тих, хто живе сьогоднішнім днем, совкових хапуг.
Банк живе за рахунок реноме. Якщо у нього реноме шахрая (замудрені талмуди-тарифи-пастки, мутна політика маркетологів (якщо їх можна так назвати)), то які б пряники він раз на рік не пропонував, все рівно буде відтік клієнтів, рано чи пізно, з подальшим зменшенням прибутковості.
Вже були в історії банки, too big to fail. Розмір робить лише більший гуркіт від падіння.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:33

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:собственник в лице Минфина

кабмина
Согласно ЕДР именно Минфин владеет 100% акции гос. банков, за исключением укргаза.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:36

  vadymbanker написав:Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.

Великолепный образец отечественного понимания рыночных механизмов - урвать побольше, здесь и сейчас.
Временщики, способные только мелочь по карманам у пенсионеров тырить.
А ведь все просто - окажи людям нужную, понятную, а еще если и приятную услугу - и люди сами к тебе потянуться и принесут тебе деньги.
acsir
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