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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:38

Re: Ощадбанк

Son of Sun написав:
  vadymbanker написав:
Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.

тобто якщо власник захоче прибутковість в 1000%, то можна клепати будь-які тарифи кожні 2 тижні?
позиція тих, хто живе сьогоднішнім днем, совкових хапуг.
Банк живе за рахунок реноме. Якщо у нього реноме шахрая (замудрені талмуди-тарифи-пастки, мутна політика маркетологів (якщо їх можна так назвати)), то які б пряники він раз на рік не пропонував, все рівно буде відтік клієнтів, рано чи пізно, з подальшим зменшенням прибутковості.
Вже були в історії банки, too big to fail. Розмір робить лише більший гуркіт від падіння.
Во первых не нравится, скатертью дорога, еще три гос банка есть и 70 частных банков в Украине, во вторых, - пока наблюдается прибавление качественных клиентов(молодой сегмент, малый-средний бизнес, авто-кредитование, ипотека и в скором будущем it сектор, когда откроют специализированные отделения Ощад/Бизнес), отток если и есть, то по социалке, им наверное действительно легче в Привате обслуживаться.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:48

  vadymbanker написав:и в скором будущем it сектор

Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.
Вздрогнул, перекрестился.
Оксюморон какой-то )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:07

По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:12

  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:25

  Порт написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?

З Моєї карти комісія - не для банкоматів.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць.
Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:31

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="5082554:Порт"]По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?

З Моєї карти комісія - не для банкоматів.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць.
Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.[/quote]С зарплатной, пришло сообщение, тоже 30т. в банкомате в месяц без комиссии.
lel
 
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