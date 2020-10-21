Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд. Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.
тобто якщо власник захоче прибутковість в 1000%, то можна клепати будь-які тарифи кожні 2 тижні? позиція тих, хто живе сьогоднішнім днем, совкових хапуг. Банк живе за рахунок реноме. Якщо у нього реноме шахрая (замудрені талмуди-тарифи-пастки, мутна політика маркетологів (якщо їх можна так назвати)), то які б пряники він раз на рік не пропонував, все рівно буде відтік клієнтів, рано чи пізно, з подальшим зменшенням прибутковості. Вже були в історії банки, too big to fail. Розмір робить лише більший гуркіт від падіння.
Во первых не нравится, скатертью дорога, еще три гос банка есть и 70 частных банков в Украине, во вторых, - пока наблюдается прибавление качественных клиентов(молодой сегмент, малый-средний бизнес, авто-кредитование, ипотека и в скором будущем it сектор, когда откроют специализированные отделения Ощад/Бизнес), отток если и есть, то по социалке, им наверное действительно легче в Привате обслуживаться.
Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?
Що 2 рази в касі без комісії знали? Десь літом року 2020 ввели обмеження.
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Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?
Що 2 рази в касі без комісії знали? Десь літом року 2020 ввели обмеження.
А в банкоматах?
З Моєї карти комісія - не для банкоматів. З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць. З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць. Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:[quote="5082554:Порт"]По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?
Що 2 рази в касі без комісії знали? Десь літом року 2020 ввели обмеження.
А в банкоматах?
З Моєї карти комісія - не для банкоматів. З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць. З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць. Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.[/quote]С зарплатной, пришло сообщение, тоже 30т. в банкомате в месяц без комиссии.