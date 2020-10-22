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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:38

Re: Ощадбанк

Son of Sun написав:
  vadymbanker написав:
Flamingo написав:Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Сберигательный, Инвестиционный, Ипотечный и тд.
Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека, вдобавок, собственник в лице Минфина уже достаточно влил капитала в Банк, ему нужны ежегодные дивиденды от Ощада.

тобто якщо власник захоче прибутковість в 1000%, то можна клепати будь-які тарифи кожні 2 тижні?
позиція тих, хто живе сьогоднішнім днем, совкових хапуг.
Банк живе за рахунок реноме. Якщо у нього реноме шахрая (замудрені талмуди-тарифи-пастки, мутна політика маркетологів (якщо їх можна так назвати)), то які б пряники він раз на рік не пропонував, все рівно буде відтік клієнтів, рано чи пізно, з подальшим зменшенням прибутковості.
Вже були в історії банки, too big to fail. Розмір робить лише більший гуркіт від падіння.
Во первых не нравится, скатертью дорога, еще три гос банка есть и 70 частных банков в Украине, во вторых, - пока наблюдается прибавление качественных клиентов(молодой сегмент, малый-средний бизнес, авто-кредитование, ипотека и в скором будущем it сектор, когда откроют специализированные отделения Ощад/Бизнес), отток если и есть, то по социалке, им наверное действительно легче в Привате обслуживаться.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:48

  vadymbanker написав:и в скором будущем it сектор

Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.
Вздрогнул, перекрестился.
Оксюморон какой-то )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:07

По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:12

  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:25

  Порт написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?

З Моєї карти комісія - не для банкоматів.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць.
Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:31

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  Порт написав:
  Квесторе_поверніться написав:[quote="5082554:Порт"]По Вайберу пришла писулька от ощада с "радостной" вестью о том, сколько раз можно снимать собственные деньги бесплатно. Я пропустил какие либо изменения тарифов по картам?

Що 2 рази в касі без комісії знали?
Десь літом року 2020 ввели обмеження.

А в банкоматах?

З Моєї карти комісія - не для банкоматів.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 30000 в рідних банкоматах без комісії в місяць.
З Мого Рахунку (карта під депо) до 10000 в чужих банкоматах без комісії в місяць.
Вроді так зараз, якщо не брешу...а то часто тарифи змінюються.[/quote]С зарплатной, пришло сообщение, тоже 30т. в банкомате в месяц без комиссии.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:35

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста.

Как по мне коммунистические подходы как разчетко просматриваются именно у вас - чего только стоит фраза
  vadymbanker написав:Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного
то есть снимать свои деньги чаще 2 раз в месяц это признаки непорядочности? Это ли не совок?
Идем дальше
  vadymbanker написав:Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был:

Мда - как говорили в рекламе одной жвачки: "Иногда лучше жевать". Цель любого банка не доход, а ПРИБЫЛЬ! Думаю это любой "banker" обязан знать. Можно сколь угодно генерить большой ДОХОД, подстригая пенсов и впаривая оленям страховки, при этом неся огромные расходы на поддержание этого "колосса на глиняных ногах" - и как следствие - награждая своего владельца такими же огромными убытками, за которые приходится в итоге платить всем гражданам Украины.
Ну и чтобы сразу расставить все точки над "ё" - извините, но цель прибыль (для вас "доход") - далеко не у любого банка, как вы ошибочно утверждаете. Например в Законе Украины "О Национальном банке Украины" - четко написано, что прибыль не является целью деятельности НБУ. Так что и тут мимо - есть виды "банок" у которых цели иные.
Идем дальше?
  vadymbanker написав:Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека

Тут вы противоречите сами себе - если цель деятельности банка таки прибыль (ну для вас все еще доход) - и согласно вам же банк - не благотворительная организация - значит он обязан сокращать свои расходы - прежде всего административные и управленческие, в том числе сокращая, а не раздувая штаты. Вы же пропагандируете не коммунистическую идеологию, правда? Значит надо как при капитализме - проанализировать кто как работает (а среди этих 35000 большинство те еще "работнички") - и весь "балласт" на улицу.
И дальше работать над повышением ЭФФЕКТИВНОСТИ, а не сосредотачиваться на большом ВАЛОВОМ доходе при огромных расходах на содержание аппарата. ИМХО надо уходить от "тырения мелочи по карманам" и "стрижки баранов и оленей" на копеечных комиссиях и страховках, к предоставлению реальных платных услуг в т.ч. через проведение АКТИВНЫХ операций. Кстати блокировка всяческими преградами использования клиентами собственных средств - услугой не является в принципе. Нормальные клиенты ведь не идиоты - если они видят "флажки" - то они уйдут, пусть даже попав один раз на комис. Есть множество примеров, когда банки не относятся к клиентам как к "оленям или баранам", а напротив стимулируют вначале привлечение средств клиента, а потом через предоставление ему комплекса нормальных банковских услуг зарабатывают на этих самых услугах. При этом базовые услуги зачастую предоставляются бесплатно. Самый простой пример - в свое время Приват смог подняться за счет развития карточной инфрастуктуры и как раз за счет предоставления дешевых услуг по выпуску и обслуживанию карт (при этом неся существенные затраты на развитие этой системы) - вследствие чего смог и ресурсную базу нарастить и весьма скоро стал зарабатывать на интерчендже столько, что всей БСУ столько и не снилось. Но объективности ради надо признать, что в дальнейшем скурвился и превратился в #зеленалайно.
А что ощАД? Мое самое яркое воспоминание в общении с разными руководителями этого банка (а такого общения в свое время было довольно много - от начальников отделов районных отделений до зампреда правления) такое: одна из управляющий районного (в областном центре) отделения банка как-то разговорилась и жалуясь на жизнь выдала такое: "Навіщо вони нас банком назвали? Ми ж усе життя були сбєркасой - то хай би нас сбєркасой і лишали". И думаю с таким мышлением среди тех 35000 сотрудников - все еще работает ой как много сотрудников "сбєркас" :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50

Flamingo, браво !
Как обычно - по делу, грамотно и толково.

Меня ещё удивляет этот тезис: "трудоустраивает 35 000 человека".
Как будто он их содержит, спонсирует, поддерживает.
Ан нет - просто платит людям за то, что они в нём работают по 40 часов в неделю.
Рабочие места - это, конечно, хорошо. Но хорошо - для обоих сторон (в идеале).
mustbe
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