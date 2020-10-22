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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1759176017611762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:24

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:
  vadymbanker написав:Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста.

Как по мне коммунистические подходы как разчетко просматриваются именно у вас - чего только стоит фраза
  vadymbanker написав:Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного
то есть снимать свои деньги чаще 2 раз в месяц это признаки непорядочности? Это ли не совок?
Идем дальше
  vadymbanker написав:Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был:

Мда - как говорили в рекламе одной жвачки: "Иногда лучше жевать". Цель любого банка не доход, а ПРИБЫЛЬ! Думаю это любой "banker" обязан знать. Можно сколь угодно генерить большой ДОХОД, подстригая пенсов и впаривая оленям страховки, при этом неся огромные расходы на поддержание этого "колосса на глиняных ногах" - и как следствие - награждая своего владельца такими же огромными убытками, за которые приходится в итоге платить всем гражданам Украины.
Ну и чтобы сразу расставить все точки над "ё" - извините, но цель прибыль (для вас "доход") - далеко не у любого банка, как вы ошибочно утверждаете. Например в Законе Украины "О Национальном банке Украины" - четко написано, что прибыль не является целью деятельности НБУ. Так что и тут мимо - есть виды "банок" у которых цели иные.
Идем дальше?
  vadymbanker написав:Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека

Тут вы противоречите сами себе - если цель деятельности банка таки прибыль (ну для вас все еще доход) - и согласно вам же банк - не благотворительная организация - значит он обязан сокращать свои расходы - прежде всего административные и управленческие, в том числе сокращая, а не раздувая штаты. Вы же пропагандируете не коммунистическую идеологию, правда? Значит надо как при капитализме - проанализировать кто как работает (а среди этих 35000 большинство те еще "работнички") - и весь "балласт" на улицу.
И дальше работать над повышением ЭФФЕКТИВНОСТИ, а не сосредотачиваться на большом ВАЛОВОМ доходе при огромных расходах на содержание аппарата. ИМХО надо уходить от "тырения мелочи по карманам" и "стрижки баранов и оленей" на копеечных комиссиях и страховках, к предоставлению реальных платных услуг в т.ч. через проведение АКТИВНЫХ операций. Кстати блокировка всяческими преградами использования клиентами собственных средств - услугой не является в принципе. Нормальные клиенты ведь не идиоты - если они видят "флажки" - то они уйдут, пусть даже попав один раз на комис. Есть множество примеров, когда банки не относятся к клиентам как к "оленям или баранам", а напротив стимулируют вначале привлечение средств клиента, а потом через предоставление ему комплекса нормальных банковских услуг зарабатывают на этих самых услугах. При этом базовые услуги зачастую предоставляются бесплатно. Самый простой пример - в свое время Приват смог подняться за счет развития карточной инфрастуктуры и как раз за счет предоставления дешевых услуг по выпуску и обслуживанию карт (при этом неся существенные затраты на развитие этой системы) - вследствие чего смог и ресурсную базу нарастить и весьма скоро стал зарабатывать на интерчендже столько, что всей БСУ столько и не снилось. Но объективности ради надо признать, что в дальнейшем скурвился и превратился в #зеленалайно.
А что ощАД? Мое самое яркое воспоминание в общении с разными руководителями этого банка (а такого общения в свое время было довольно много - от начальников отделов районных отделений до зампреда правления) такое: одна из управляющий районного (в областном центре) отделения банка как-то разговорилась и жалуясь на жизнь выдала такое: "Навіщо вони нас банком назвали? Ми ж усе життя були сбєркасой - то хай би нас сбєркасой і лишали". И думаю с таким мышлением среди тех 35000 сотрудников - все еще работает ой как много сотрудников "сбєркас" :twisted:
скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-)
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:36

  mustbe написав:
  vadymbanker написав:и в скором будущем it сектор

Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.
Вздрогнул, перекрестился.
Оксюморон какой-то )

Відділам клінінг-менеджменту та ґарбед-коллекшену можна там зп видавати. Як альтернатива - карати тих, хто зриває строки, не пише тести, ламає білд чи прод, робить не по ґадлайнах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:49

  Квесторе_поверніться написав:Лікнеп...як юзати Мій банк.
https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou


Зображення

Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%
Вот так Ощад не берет комиссию. А все потому что оказывается он не берет комиссию только для случая описанного во 2м предложении.
И получается 1е предложение является ОБМАНОМ.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:00

  DmitryZP написав:Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%
Вот так Ощад не берет комиссию.

Це не комісія, а тимчасовий блок.
Як проведеться - розблокується.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:43

  KVV написав:
  DmitryZP написав:Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%
Вот так Ощад не берет комиссию.

Це не комісія, а тимчасовий блок.
Як проведеться - розблокується.

Ага...і це тільки на Мою карту.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:00

  vadymbanker написав:скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-)

Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.
Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, точніше, її повна відсутність.
Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:13

Re: Ощадбанк

Son of Sun написав:
  vadymbanker написав:скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-)

Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.
Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, тобто її повна відсутність.
Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце.
Абсолютно прав, я Андрей Григорьевич Пышный, пишу под псевдонимом vadymbanker, в добавок неудачников-хейтеров еще и туповатые тут некоторые форумчане.
Реально тупые люди, не понимают, придираются, плачет по вам банк михайловский, платинум, дельта, ваб, вот те вам нравились...
ТУПЫЕ!
vadymbanker
 
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