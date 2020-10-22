vadymbanker написав:Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста.
Как по мне коммунистические подходы как разчетко просматриваются именно у вас - чего только стоит фраза
vadymbanker написав:Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного
то есть снимать свои деньги чаще 2 раз в месяц это признаки непорядочности? Это ли не совок? Идем дальше
vadymbanker написав:Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был:
Мда - как говорили в рекламе одной жвачки: "Иногда лучше жевать". Цель любого банка не доход, а ПРИБЫЛЬ! Думаю это любой "banker" обязан знать. Можно сколь угодно генерить большой ДОХОД, подстригая пенсов и впаривая оленям страховки, при этом неся огромные расходы на поддержание этого "колосса на глиняных ногах" - и как следствие - награждая своего владельца такими же огромными убытками, за которые приходится в итоге платить всем гражданам Украины. Ну и чтобы сразу расставить все точки над "ё" - извините, но цель прибыль (для вас "доход") - далеко не у любого банка, как вы ошибочно утверждаете. Например в Законе Украины "О Национальном банке Украины" - четко написано, что прибыль не является целью деятельности НБУ. Так что и тут мимо - есть виды "банок" у которых цели иные. Идем дальше?
vadymbanker написав:Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека
Тут вы противоречите сами себе - если цель деятельности банка таки прибыль (ну для вас все еще доход) - и согласно вам же банк - не благотворительная организация - значит он обязан сокращать свои расходы - прежде всего административные и управленческие, в том числе сокращая, а не раздувая штаты. Вы же пропагандируете не коммунистическую идеологию, правда? Значит надо как при капитализме - проанализировать кто как работает (а среди этих 35000 большинство те еще "работнички") - и весь "балласт" на улицу. И дальше работать над повышением ЭФФЕКТИВНОСТИ, а не сосредотачиваться на большом ВАЛОВОМ доходе при огромных расходах на содержание аппарата. ИМХО надо уходить от "тырения мелочи по карманам" и "стрижки баранов и оленей" на копеечных комиссиях и страховках, к предоставлению реальных платных услуг в т.ч. через проведение АКТИВНЫХ операций. Кстати блокировка всяческими преградами использования клиентами собственных средств - услугой не является в принципе. Нормальные клиенты ведь не идиоты - если они видят "флажки" - то они уйдут, пусть даже попав один раз на комис. Есть множество примеров, когда банки не относятся к клиентам как к "оленям или баранам", а напротив стимулируют вначале привлечение средств клиента, а потом через предоставление ему комплекса нормальных банковских услуг зарабатывают на этих самых услугах. При этом базовые услуги зачастую предоставляются бесплатно. Самый простой пример - в свое время Приват смог подняться за счет развития карточной инфрастуктуры и как раз за счет предоставления дешевых услуг по выпуску и обслуживанию карт (при этом неся существенные затраты на развитие этой системы) - вследствие чего смог и ресурсную базу нарастить и весьма скоро стал зарабатывать на интерчендже столько, что всей БСУ столько и не снилось. Но объективности ради надо признать, что в дальнейшем скурвился и превратился в #зеленалайно. А что ощАД? Мое самое яркое воспоминание в общении с разными руководителями этого банка (а такого общения в свое время было довольно много - от начальников отделов районных отделений до зампреда правления) такое: одна из управляющий районного (в областном центре) отделения банка как-то разговорилась и жалуясь на жизнь выдала такое: "Навіщо вони нас банком назвали? Ми ж усе життя були сбєркасой - то хай би нас сбєркасой і лишали". И думаю с таким мышлением среди тех 35000 сотрудников - все еще работает ой как много сотрудников "сбєркас"
Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1% Вот так Ощад не берет комиссию. А все потому что оказывается он не берет комиссию только для случая описанного во 2м предложении. И получается 1е предложение является ОБМАНОМ.
DmitryZP написав:Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1% Вот так Ощад не берет комиссию.
Це не комісія, а тимчасовий блок. Як проведеться - розблокується.
Ага...і це тільки на Мою карту.
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Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості. Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, точніше, її повна відсутність. Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце.
Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості. Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, тобто її повна відсутність. Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце.
Абсолютно прав, я Андрей Григорьевич Пышный, пишу под псевдонимом vadymbanker, в добавок неудачников-хейтеров еще и туповатые тут некоторые форумчане. Реально тупые люди, не понимают, придираются, плачет по вам банк михайловский, платинум, дельта, ваб, вот те вам нравились... ТУПЫЕ!
vadymbanker написав:Абсолютно прав, я Андрей Григорьевич Пышный, пишу под псевдонимом vadymbanker, в добавок неудачников-хейтеров еще и туповатые тут некоторые форумчане.
То какую карту открыть? Нужна карта , чтобы пропетлять - закидывать туда кеш в грн , потом отправлять траншами до 5к в сторону черного или брата зеленого. Есть желание "попрати" пару ФГВФо, банк витримае?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
То есть если человек называет вещи своими именами значит он тупой и лузер? Довольно странная логика. Впрочем подобная манера общения полностью согтветсвует культуре общения сотрудников сбєркас, поэтому ожидать чего-то иного наверное было бы наивно.
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