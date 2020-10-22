Ага...і це тільки на Мою карту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 23:43
Ага...і це тільки на Мою карту.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:51
Re: Ощадбанк
СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Обычно с утра- 1-2 часа.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:54
Звісно, из ощАда опасно по Пт. отправлять, они без зазрения совести могут до Пн. придержать
Я после 2х раз подряд отказался играть в енти кошки-мышки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:21
Пришло. Звонил и писал в ОшАд и копию квитахи в Моно отправлял. Может так совпало.
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