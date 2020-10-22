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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1759176017611762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:43

  KVV написав:
  DmitryZP написав:Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%
Вот так Ощад не берет комиссию.

Це не комісія, а тимчасовий блок.
Як проведеться - розблокується.

Ага...і це тільки на Мою карту.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:51

Re: Ощадбанк

СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Обычно с утра- 1-2 часа.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:54

  lel написав:СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.

Звісно, из ощАда опасно по Пт. отправлять, они без зазрения совести могут до Пн. придержать :evil:
Я после 2х раз подряд отказался играть в енти кошки-мышки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:21

  clientage написав:
  lel написав:СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.

Звісно, из ощАда опасно по Пт. отправлять, они без зазрения совести могут до Пн. придержать :evil:
Я после 2х раз подряд отказался играть в енти кошки-мышки

Пришло. Звонил и писал в ОшАд и копию квитахи в Моно отправлял. Может так совпало.
lel
 
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