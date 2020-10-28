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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:43
KVV написав: DmitryZP написав:
Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%
Вот так Ощад не берет комиссию.
Це не комісія, а тимчасовий блок.
Як проведеться - розблокується.
Ага...і це тільки на Мою карту.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:51
СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Обычно с утра- 1-2 часа.
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lel
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:54
lel написав:
СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Звісно, из ощАда опасно по Пт. отправлять, они без зазрения совести могут до Пн. придержать
Я после 2х раз подряд отказался играть в енти кошки-мышки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:21
clientage написав: lel написав:
СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Звісно, из ощАда опасно по Пт. отправлять, они без зазрения совести могут до Пн. придержать
Я после 2х раз подряд отказался играть в енти кошки-мышки
Пришло. Звонил и писал в ОшАд и копию квитахи в Моно отправлял. Может так совпало.
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lel
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:58
lel написав:
СЭПы сегодня кто то отправлял? В 8-35 отправил - не пришло. И Ощад и получатель талдычат про 3 дня.
Обычно с утра- 1-2 часа.
Отправлял в 9.21 на Приват, зашло в 15.21.
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Ferlakur
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Додано: Сер 28 жов, 2020 11:29
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 11:38
трЫндунЫ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:56
банк крупным юрлицам дает хорошие условия под зппроект
никому не верю
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