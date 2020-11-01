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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:52

  vano80 написав:Я понимаю что банку пофиг, но мало ли.
Хочу передать привет ур** менеджерам, которые пенсионерам оформили карту для пенсии с абонплатой, и годовым платным обслуживанием.

Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:13

  Квесторе_поверніться написав:
  vano80 написав:Я понимаю что банку пофиг, но мало ли.
Хочу передать привет ур** менеджерам, которые пенсионерам оформили карту для пенсии с абонплатой, и годовым платным обслуживанием.

Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.

Та тупіі менагери-недоучки лепят платний Мастер вместо шарового, который по умолчанию вылазит на экране, им просто лень проскролить список :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:26

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Та тупіі менагери-недоучки лепят платний Мастер

Кадри вирішують все.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34972
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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