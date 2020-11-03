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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:52

  vano80 написав:Я понимаю что банку пофиг, но мало ли.
Хочу передать привет ур** менеджерам, которые пенсионерам оформили карту для пенсии с абонплатой, и годовым платным обслуживанием.

Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:13

  Квесторе_поверніться написав:
  vano80 написав:Я понимаю что банку пофиг, но мало ли.
Хочу передать привет ур** менеджерам, которые пенсионерам оформили карту для пенсии с абонплатой, и годовым платным обслуживанием.

Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.

Та тупіі менагери-недоучки лепят платний Мастер вместо шарового, который по умолчанию вылазит на экране, им просто лень проскролить список :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:26

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Та тупіі менагери-недоучки лепят платний Мастер

Кадри вирішують все.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:44

Мій банк вже не Пишка.
Банка стала кращою за 6 років.
Проте деякі завали слід розгрібати.
Пишка був людиною Народного Фронту Арсена Авакова.
http://finbalance.com.ua/news/naumov-pristupa-do-roboti-na-posadi-hlavi-oshchadbanku
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:37

АМКУ оштрафував «Ощадбанк» на 1 млн гривень
Пишно ґаздують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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прочитав як на 1 мілліард :)
давно пора копен дупен дати ощАду
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:06

Re: Ощадбанк

  klug написав:Пишно ґаздують.

ПЫшка напоследок оставил о себе память. "Дайте ему уйти!"
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:27

Re: Ощадбанк

Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ?
Чи потрібно їхати у банку ?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:30

  lov2108 написав:Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ?
Чи потрібно їхати у банку ?

Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:40

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ?
Чи потрібно їхати у банку ?

Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет

Оператор 0800 скажет, шо низзя :wink: Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку.
Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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