Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:52
Шо за карта? Мій рахунок тільки СМС платне, яке можна відключити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:13
Та тупіі менагери-недоучки лепят платний Мастер вместо шарового, который по умолчанию вылазит на экране, им просто лень проскролить список
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:26
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:44
Мій банк вже не Пишка.
Банка стала кращою за 6 років.
Проте деякі завали слід розгрібати.
Пишка був людиною Народного Фронту Арсена Авакова.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:37
Пишно ґаздують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:33
прочитав як на 1 мілліард
давно пора копен дупен дати ощАду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 лис, 2020 06:06
Re: Ощадбанк
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:27
Re: Ощадбанк
Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ?
Чи потрібно їхати у банку ?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:30
Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:40
Оператор 0800 скажет, шо низзя Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку.
Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту
... делайте хоть что-нибудь!
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