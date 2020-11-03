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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:06

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ?
Чи потрібно їхати у банку ?

Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет

Оператор 0800 скажет, шо низзя :wink: Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку.
Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту :mrgreen:

Карта ещё в августе закрыта :( . Карта родителей, они пенсы. Не хочется просто лишний раз их гонять в отделение ради того чтобы сесть возле манагера и смотреть как он пыхтит в базе.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:14

  lov2108 написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет

Оператор 0800 скажет, шо низзя :wink: Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку.
Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту :mrgreen:

Карта ещё в августе закрыта :( . Карта родителей, они пенсы. Не хочется просто лишний раз их гонять в отделение ради того чтобы сесть возле манагера и смотреть как он пыхтит в базе.

Идите знакомтесь с нач отд-я :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:23

clientage
Пожалуй так и сделаю. :roll:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:31

Колись відвідував відділення з паспортом 3 особи.
Видруковували цидули. Їхав до 3 особи за підписом.
Повертався за картою на 3 особу.
Невелике місто...всі всіх знають і довіряють.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:40

  Квесторе_поверніться написав:Колись відвідував відділення з паспортом 3 особи.
Видруковували цидули. Їхав до 3 особи за підписом.
Повертався за картою на 3 особу.
Невелике місто...всі всіх знають і довіряють.

А я када-то просто с нач. отд-я прогулялся домой к маме
Чаем с печенькой напоили, сказки за жисть от мамы послушал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:21

Тут банку згадують....Мій банк випереджує Приват
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/666899/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
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