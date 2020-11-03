lov2108 написав:Підкажіть, а чи можливо картку до депо дистанційно замовити на перевипуск ? Чи потрібно їхати у банку ?
Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет
Оператор 0800 скажет, шо низзя Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку. Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту
Карта ещё в августе закрыта . Карта родителей, они пенсы. Не хочется просто лишний раз их гонять в отделение ради того чтобы сесть возле манагера и смотреть как он пыхтит в базе.
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Flamingo написав:Когда то давно, когда у меня еще тут были депо - карта под депо перевыпускалась по телепону без проблем. Но забирать ее естественно надо было лично. А что вам мешает перепроверить лично - тут 0800 бесплатный и оператор вам точно скажет можно или нет
Оператор 0800 скажет, шо низзя Но можно попробовать дозвониться в своё отд-е и заказать перевыпуск. Если есть депо, то согласятся сделать и по звонку. Ток попросите сделать отсрочку закрытия карты до конца месяца, бо чаще всего менагер сразу(без отсрочки) закрывает карту
Карта ещё в августе закрыта . Карта родителей, они пенсы. Не хочется просто лишний раз их гонять в отделение ради того чтобы сесть возле манагера и смотреть как он пыхтит в базе.
Колись відвідував відділення з паспортом 3 особи. Видруковували цидули. Їхав до 3 особи за підписом. Повертався за картою на 3 особу. Невелике місто...всі всіх знають і довіряють.
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Квесторе_поверніться написав:Колись відвідував відділення з паспортом 3 особи. Видруковували цидули. Їхав до 3 особи за підписом. Повертався за картою на 3 особу. Невелике місто...всі всіх знають і довіряють.
А я када-то просто с нач. отд-я прогулялся домой к маме Чаем с печенькой напоили, сказки за жисть от мамы послушал
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.