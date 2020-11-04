Додано: Сер 04 лис, 2020 11:31

Колись відвідував відділення з паспортом 3 особи.

Видруковували цидули. Їхав до 3 особи за підписом.

Повертався за картою на 3 особу.

Невелике місто...всі всіх знають і довіряють.