колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?
Дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:20
колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?
Дякую!
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Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:24
- 5К проходит
- 300К - в месяц, кажисть. Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн. Через саппорт можно снять
- нема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:35
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:22
Re: Ощадбанк
Ха-ха!
- і тут на манєже - одні і теже© (і пофі.г, що це багатотисячний форум)
Нічого, залишу тут посилання на тему
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
- так як Ощад - 1 із 5ти банків, які взяли на себе "іпотеку під 10%"!
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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