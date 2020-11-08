колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?
Дякую!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:20
колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?
Дякую!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:24
- 5К проходит
- 300К - в месяц, кажисть. Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн. Через саппорт можно снять
- нема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:35
Додано: Суб 07 лис, 2020 05:47
Re: Ощадбанк
Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:24
Ну много раз видел как бабульки требуют квитаху по прошлой оплате (када железяка её не выдала) у кассе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:54
В ту касу ще треба буде пробитись і саме крізь натовп тих самих бабульок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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