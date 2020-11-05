Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:34
Sanio написав:
Підкажіть, будь-ласка, вхідний СЕП на картку "Моя картка" від юридичної особи буде зарахований без комісії? Потім можна відправити СЕП на рахунок в інший банк теж без комісії в межах 5000 грн.? Все правильно?
Та вроді без комісії,а вихід по 5 це точно СЕП.
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
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Ethereum
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:20
колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ??? - скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума? - чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ? Дякую!
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stas_rst
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:24
stas_rst написав:
колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:
- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?
Дякую!
- 5К проходит
- 300К - в месяц, кажисть. Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн. Через саппорт можно снять
- нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:35
clientage написав:
Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн.
Для старых тоже.
Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:26
clientage Дякую !
stas_rst
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Додано: Суб 07 лис, 2020 05:47
Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?
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MASolomko
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:24
MASolomko написав:
Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?
Ну много раз видел как бабульки требуют квитаху по прошлой оплате (када железяка её не выдала) у кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:54
clientage написав: MASolomko написав:
Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?
Ну много раз видел как бабульки требуют квитаху по прошлой оплате (када железяка её не выдала) у кассе
В ту касу ще треба буде пробитись і саме крізь натовп тих самих бабульок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:35
Ferlakur написав:
Шановні клієнти!
5 листопада 2020 13:15
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентну ставку, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».
Нова процентна ставка за послугою «Мобільні заощадження» в гривні встановлена в розмірі 5% річних та вступає в дію 16.11.2020.
А в долларах ?
designarm
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