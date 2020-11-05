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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:34

  Sanio написав:Підкажіть, будь-ласка, вхідний СЕП на картку "Моя картка" від юридичної особи буде зарахований без комісії? Потім можна відправити СЕП на рахунок в інший банк теж без комісії в межах 5000 грн.? Все правильно?


Та вроді без комісії,а вихід по 5 це точно СЕП.
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:20

колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:

- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?

Дякую!
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:24

  stas_rst написав:колеги, прошу уточнити пару моментів по СЕП:

- безкомісний СЕП до 4999 чи проходить 5000 ???
- скільки СЕПів на добу можна відправити і чи обмежена загальна сума?
- чи є в Ощаді особливості заповнення реквізитів на СЕП ?

Дякую!

- 5К проходит
- 300К - в месяц, кажисть. Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн. Через саппорт можно снять
- нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:35

  clientage написав: Для новых карт (до 3х мес) может быть ограничение активности до 50К/дн.

Для старых тоже.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:26

clientage Дякую !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 05:47

Re: Ощадбанк

Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:24

  MASolomko написав:Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?

Ну много раз видел как бабульки требуют квитаху по прошлой оплате (када железяка её не выдала) у кассе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:54

  clientage написав:
  MASolomko написав:Если через их банкинг делать СЭП или оплату коммунальных услуг, то в тумбе есть возможность распечатать квитанцию?

Ну много раз видел как бабульки требуют квитаху по прошлой оплате (када железяка её не выдала) у кассе :)

В ту касу ще треба буде пробитись і саме крізь натовп тих самих бабульок.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:35

  Ferlakur написав:Шановні клієнти!
5 листопада 2020 13:15
Інформуємо про те, що відповідно до п. 5.5 Розділу ХХ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та згідно з рішенням комітету з питань управління активами та пасивами АТ «Ощадбанк» було змінено процентну ставку, що нараховується в рамках послуги «Мобільні заощадження».

Нова процентна ставка за послугою «Мобільні заощадження» в гривні встановлена в розмірі 5% річних та вступає в дію 16.11.2020.

А в долларах ?
Востаннє редагувалось designarm в Чет 12 лис, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:10

  designarm написав:А в долларах ?

0,5%
Боль=ощАД :|
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