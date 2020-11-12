То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 01:12
То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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