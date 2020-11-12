То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 01:12
То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:11
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:15
а як же патріотизм?!
підтримка державного сектору і все таке..
сумно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:04
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:28
Там и сейчас 0,5%. Поэтому и спрашивал сколько будет с 16го числа.
ps позвонил на горячую - сказали что на МО (в отличии от обычных депо) не планируется снижение.
С отделения же звонили и говорили ровно наоборот ,и под этим поводом предлагали оформить депо на нынешних %.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|