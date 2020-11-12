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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1762176317641765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 01:12

  KVV написав:
  designarm написав:А в долларах ?

0,5%
Боль=ощАД :|

То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:11

  klug написав:То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.

Всеодно я з понеділка на вихід - як по грн так і по дол.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:15

  KVV написав:
  klug написав:То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.

Всеодно я з понеділка на вихід - як по грн так і по дол.


а як же патріотизм?!
підтримка державного сектору і все таке..
сумно
:shock: :shock:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:04

  greenozon написав:а як же патріотизм?!
підтримка державного сектору і все таке..
сумно :shock: :shock:

Все патріотично - евакуація в ГазМяс на ПроЗапас.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:28

  KVV написав:
  designarm написав:А в долларах ?

0,5%

Там и сейчас 0,5%. Поэтому и спрашивал сколько будет с 16го числа.
ps позвонил на горячую - сказали что на МО (в отличии от обычных депо) не планируется снижение.
С отделения же звонили и говорили ровно наоборот ,и под этим поводом предлагали оформить депо на нынешних %.
designarm
 
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