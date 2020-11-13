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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лис, 2020 01:12
KVV написав: designarm написав:
А в долларах ?
0,5%
Боль=ощАД
То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:11
klug написав:
То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Всеодно я з понеділка на вихід - як по грн так і по дол.
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:15
KVV написав: klug написав:
То ви ще жируєте. У держ. Прихваті 0,01% на нових Прихват-вкладах.
Всеодно я з понеділка на вихід - як по грн так і по дол.
а як же патріотизм?!
підтримка державного сектору і все таке..
сумно
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greenozon
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:04
greenozon написав:
а як же патріотизм?!
підтримка державного сектору і все таке..
сумно
Все патріотично - евакуація в ГазМяс на ПроЗапас.
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:28
KVV написав: designarm написав:
А в долларах ?
0,5%
Там и сейчас 0,5%. Поэтому и спрашивал сколько будет с 16го числа.
ps позвонил на горячую - сказали что на МО (в отличии от обычных депо) не планируется снижение.
С отделения же звонили и говорили ровно наоборот ,и под этим поводом предлагали оформить депо на нынешних %.
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designarm
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:02
designarm написав: KVV написав: designarm написав:
А в долларах ?
0,5%
Там и сейчас 0,5%. Поэтому и спрашивал сколько будет с 16го числа.
ps позвонил на горячую - сказали что на МО (в отличии от обычных депо) не планируется снижение.
С отделения же звонили и говорили ровно наоборот ,и под этим поводом предлагали оформить депо на нынешних %.
Новина була лише щодо гривні, тому пропоную вірити ГЛ, але ви ж розумієте, що вони ту ставку у будь-який момент можуть змінити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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