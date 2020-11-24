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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:17
lov2108 Перевел пенсию мамы в Альфабанк,все стало намного проще.
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stadtisch
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:14
Не могу найти
где в Ощад24/7 увидеть сколько денег сейчас лежит на «Мобільних заощадженнях»...
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flysoulfly
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