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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:17

lov2108 Перевел пенсию мамы в Альфабанк,все стало намного проще.
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:14

Не могу найти :oops: где в Ощад24/7 увидеть сколько денег сейчас лежит на «Мобільних заощадженнях»...
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:19

  flysoulfly написав:Не могу найти :oops: где в Ощад24/7 увидеть сколько денег сейчас лежит на «Мобільних заощадженнях»...
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Два кліка ...не допомагає?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:34

  Квесторе_поверніться написав:Два кліка ...не допомагає?
дякую, знайшов...

а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?
flysoulfly
 
Повідомлень: 181
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:26

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:Два кліка ...не допомагає?
дякую, знайшов...

а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?

в білінг -- 25..26 числа впадуть на картрахунок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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