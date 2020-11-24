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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:14
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:19
Два кліка ...не допомагає?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:34
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:26
в білінг -- 25..26 числа впадуть на картрахунок
... делайте хоть что-нибудь!
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