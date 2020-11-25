Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:17
lov2108 Перевел пенсию мамы в Альфабанк,все стало намного проще.
stadtisch
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:14
Не могу найти
где в Ощад24/7 увидеть сколько денег сейчас лежит на «Мобільних заощадженнях»...
flysoulfly
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:19
flysoulfly написав:
Не могу найти
где в Ощад24/7 увидеть сколько денег сейчас лежит на «Мобільних заощадженнях»...
Два кліка ...не допомагає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:34
Квесторе_поверніться написав:
Два кліка ...не допомагає?
дякую, знайшов...
а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?
flysoulfly
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:26
flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав:
Два кліка ...не допомагає?
дякую, знайшов...
а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?
в білінг -- 25..26 числа впадуть на картрахунок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:35
По дитячій карті були поповнення/витрати ще 07.11., а позитивний залишок в Ощад24 висить ще й досі.
Теж чекаю біллінг
KVV
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:42
clientage написав: flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав:
Два кліка ...не допомагає?
дякую, знайшов...
а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?
в білінг -- 25..26 числа впадуть на картрахунок
хм, калцентр сказал, шо 28го...
А 28е рабочий день?
flysoulfly
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:45
flysoulfly написав: clientage написав: flysoulfly написав:
дякую, знайшов...
а коли на ці М.заощадження виплата % ?
й куди? просто на картрахунок?
в білінг -- 25..26 числа впадуть на картрахунок
хм, калцентр сказал, шо 28го...
А 28е рабочий день?
ощАд "выравнивает" биллинг на последнюю Пт месяца
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:47
stadtisch написав: lov2108
Перевел пенсию мамы в Альфабанк,все стало намного проще.
А на яку карту капає пенсія в Альфі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35226
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1761 раз.
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