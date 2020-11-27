RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:28

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  stadtisch написав:lov2108 Перевел пенсию мамы в Альфабанк,все стало намного проще.

А на яку карту капає пенсія в Альфі?

по старому "Соц" по новому «White» и там и там 30к на банкоматы мира

https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... geMainMenu

Дякую за інфо.
Не простий Вайт...соціальний Вайт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35295
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:48

ощаду пора логотип сбєрбанку приміряти :)
4 роки цього хотів і добився!

https://news.finance.ua/ua/news/-/48301 ... v-ukrayini
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10183
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:11

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:ощаду пора логотип сбєрбанку приміряти

Та повертати з RU все виведене в 1991 роц1.
Який буде коефф? Як у Й /ул1 1,05 , чи вище?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3895
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1764176517661767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Sanio і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.