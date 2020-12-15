Мизантрóп написав:
по старому "Соц" по новому «White» и там и там 30к на банкоматы мира
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... geMainMenu
Дякую за інфо.
Не простий Вайт...соціальний Вайт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:28
Дякую за інфо.
Не простий Вайт...соціальний Вайт.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:48
ощаду пора логотип сбєрбанку приміряти
4 роки цього хотів і добився!
https://news.finance.ua/ua/news/-/48301 ... v-ukrayini
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:11
Re: Ощадбанк
Та повертати з RU все виведене в 1991 роц1.
Який буде коефф? Як у Й /ул1 1,05 , чи вище?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:41
А шо, 24/7 у всіх працює? Зі вчора не можу навіть завантажити сторінку
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:07
Re: Ощадбанк
Те саме, думав тільки в мене так
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