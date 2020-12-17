Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:53
Re: Ощадбанк
Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:48
Айтішники рукодупи і повна банка пофігістів - ніби нічого нового для клієнта Ощада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|