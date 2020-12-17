Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:53
Re: Ощадбанк
Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:48
Айтішники рукодупи і повна банка пофігістів - ніби нічого нового для клієнта Ощада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:48
Сплатив рахунки , чи не сплатив, ніби пройшли сплати ... Треба перевірити за 3 доби.
Повернувся за годину на сайт Ощадбанку - знову не працює, зайти в кабінет неможливо.
"Это какой-то пазор". Я розумію на IT деребанити бабло щонайлегше - усілякі вдосконалення, модифікації, таке інше... - і відкати.
Це як із стовпами на Шулявському мосту. Але , тварі "державницькі" залиште громадянам хоч щось без грабіжництва.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:16
Що на правильний ввод паролю, що на неправильний, відповідь сайту Ощадбанка однакова -
"Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
Ще і на гарячій телеф лінії тон фахівця якийсь глумливий. Але якщо тобі закрита змога доступу до власних коштів то може тобі голос жодного представника офісного планктону буде здаватися глумливим.
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