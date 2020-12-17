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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:53

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Звісно, не стійте в онлайн-черзі 2 доби, платіть у касі


Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:48

  gepa написав:Ніби запрацювало онлайн.
Тільки поповнив кешом щоб комуналку сплатити , а воно не працює.
Гаряча лінія - блаблабла

Стрьомні часи чи я мнітельний

Айтішники рукодупи і повна банка пофігістів - ніби нічого нового для клієнта Ощада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:48

Сплатив рахунки , чи не сплатив, ніби пройшли сплати ... Треба перевірити за 3 доби.
Повернувся за годину на сайт Ощадбанку - знову не працює, зайти в кабінет неможливо.
"Это какой-то пазор". Я розумію на IT деребанити бабло щонайлегше - усілякі вдосконалення, модифікації, таке інше... - і відкати.
Це як із стовпами на Шулявському мосту. Але , тварі "державницькі" залиште громадянам хоч щось без грабіжництва.
gepa
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:16

Що на правильний ввод паролю, що на неправильний, відповідь сайту Ощадбанка однакова -
"Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
Ще і на гарячій телеф лінії тон фахівця якийсь глумливий. Але якщо тобі закрита змога доступу до власних коштів то може тобі голос жодного представника офісного планктону буде здаватися глумливим.
gepa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09

00:00 годин
Жодних змін - "Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
Мене що сьогодні здивувало, ніби час сплати комуналки , а відділення де я поповнював рахунок - жодної людини. А звичайно ближче до 20 числа там повно народу.
gepa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24

Про поповнення картки на суму > 1000грн отримав смс
В короткий проміжок дієздатності онлайн системи сплатив за комуналку , сума > 1000 та сума <100. Жодної смс не отримав, хоча раніше отримував 3 тижні тому на старому телефоні.
Онлайн кабінет не працює, телефоную на гарячу лінію, відповідають що за наявності у мого телефону вайбер, саме туди надсилаються повідомлення про списання. Перевірив, дійсно, про списання більше 1000 повідомлення надійшло, про менше 100грн не надійшло. Ви що там в Ощад взагалі жлоби? На СМС вам шкода копійку, так ще у вайбері шкода надіслати повідомлення?
Добре, але що таке є вайбер ? Я із вайбером не підписуав договору про відображення інфи про стан рахунку в Ощад банку. І публічна оферта із Ощадом такого не передбачала.
Вайбер до судової справи, не дай Боже, не прив'яжеш.
І взагалі то , це повідомлення через вайбер може витерти відправник, на відміну від смс.
Кепськи справи з тою діджиталізацією.
Чому про поповнення рахунку СМС, про списання вайбер.
Треба цей ощад покидати, але куди ?

О, забув сказати, що мені за телефоном гар лінії порадили платти комуналку через розділ комунальні послуги.
Воно того варте? Там транзації зберігаються?
Там якусь окрему реєстрацію треба пройти... :shock:
Все ж так просто було - нехай працююча система працює, не заважайте.
gepa
 
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