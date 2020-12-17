Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24

Про поповнення картки на суму > 1000грн отримав смсВ короткий проміжок дієздатності онлайн системи сплатив за комуналку , сума > 1000 та сума <100. Жодної смс не отримав, хоча раніше отримував 3 тижні тому на старому телефоні.Онлайн кабінет не працює, телефоную на гарячу лінію, відповідають що за наявності у мого телефону вайбер, саме туди надсилаються повідомлення про списання. Перевірив, дійсно, про списання більше 1000 повідомлення надійшло, про менше 100грн не надійшло. Ви що там в Ощад взагалі жлоби? На СМС вам шкода копійку, так ще у вайбері шкода надіслати повідомлення?Добре, але що таке є вайбер ? Я із вайбером не підписуав договору про відображення інфи про стан рахунку в Ощад банку. І публічна оферта із Ощадом такого не передбачала.Вайбер до судової справи, не дай Боже, не прив'яжеш.І взагалі то , це повідомлення через вайбер може витерти відправник, на відміну від смс.Кепськи справи з тою діджиталізацією.Чому про поповнення рахунку СМС, про списання вайбер.Треба цей ощад покидати, але куди ?О, забув сказати, що мені за телефоном гар лінії порадили платти комуналку через розділ комунальні послуги.Воно того варте? Там транзації зберігаються?Там якусь окрему реєстрацію треба пройти...Все ж так просто було - нехай працююча система працює, не заважайте.