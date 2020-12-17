Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:53
Re: Ощадбанк
Сегодня пришел мужик и сказал, что в Ощаде новое распоряжение - челу с улици заплатить платеж будет стоить 35 грн за один , не хочешь позолотить ручку ? Давай карту Ощада или иди в терминал.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:48
Айтішники рукодупи і повна банка пофігістів - ніби нічого нового для клієнта Ощада.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:48
Сплатив рахунки , чи не сплатив, ніби пройшли сплати ... Треба перевірити за 3 доби.
Повернувся за годину на сайт Ощадбанку - знову не працює, зайти в кабінет неможливо.
"Это какой-то пазор". Я розумію на IT деребанити бабло щонайлегше - усілякі вдосконалення, модифікації, таке інше... - і відкати.
Це як із стовпами на Шулявському мосту. Але , тварі "державницькі" залиште громадянам хоч щось без грабіжництва.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:16
Що на правильний ввод паролю, що на неправильний, відповідь сайту Ощадбанка однакова -
"Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
Ще і на гарячій телеф лінії тон фахівця якийсь глумливий. Але якщо тобі закрита змога доступу до власних коштів то може тобі голос жодного представника офісного планктону буде здаватися глумливим.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:09
00:00 годин
Жодних змін - "Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
Мене що сьогодні здивувало, ніби час сплати комуналки , а відділення де я поповнював рахунок - жодної людини. А звичайно ближче до 20 числа там повно народу.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:24
Про поповнення картки на суму > 1000грн отримав смс
В короткий проміжок дієздатності онлайн системи сплатив за комуналку , сума > 1000 та сума <100. Жодної смс не отримав, хоча раніше отримував 3 тижні тому на старому телефоні.
Онлайн кабінет не працює, телефоную на гарячу лінію, відповідають що за наявності у мого телефону вайбер, саме туди надсилаються повідомлення про списання. Перевірив, дійсно, про списання більше 1000 повідомлення надійшло, про менше 100грн не надійшло. Ви що там в Ощад взагалі жлоби? На СМС вам шкода копійку, так ще у вайбері шкода надіслати повідомлення?
Добре, але що таке є вайбер ? Я із вайбером не підписуав договору про відображення інфи про стан рахунку в Ощад банку. І публічна оферта із Ощадом такого не передбачала.
Вайбер до судової справи, не дай Боже, не прив'яжеш.
І взагалі то , це повідомлення через вайбер може витерти відправник, на відміну від смс.
Кепськи справи з тою діджиталізацією.
Чому про поповнення рахунку СМС, про списання вайбер.
Треба цей ощад покидати, але куди ?
О, забув сказати, що мені за телефоном гар лінії порадили платти комуналку через розділ комунальні послуги.
Воно того варте? Там транзації зберігаються?
Там якусь окрему реєстрацію треба пройти...
Все ж так просто було - нехай працююча система працює, не заважайте.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:47
у очень небогатого пожилого родственника тут соц.карта и пенс.карта,
и СМСки отключены для экономии....
Что, банк с осени стал брать комиссию за печать чека при снятии в своём банкомате ??
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:42
Мій банк вже нормативи не порушує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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