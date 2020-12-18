5%, 0,5%. В $ можу помилитись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:51
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:03
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:19
колеги, якщо три СЕПи з Ощаду були відправлені сьогодні о 15.05-15.10 на Конкорд і Моно, то я провтикав до понеділка чи у суботу зайде?
Дякую!
Додано: Суб 19 гру, 2020 05:39
для зарплатников есть пакет лояльный и по нему 7% на МЗ
никому не верю
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:16
Самый ХУКДШИЙ банк, с которым мне приходилось иметь дело! Открыл карту (везде карты выдают бесплатно - тут же взяли 50 грн!), перевел на нее со СВОЕГО же счета в другом банке деньги, но "платеж заблокирован"! Обращаюсь в онлайн-поддержку - именно разблокировка платежа почему то производится только при ЛИЧНОМ общении с оператором. Ок. Звоню в поддержку и 40 минут слушаю музыку! Да вы там что охренели что ли совсем?!
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:33
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