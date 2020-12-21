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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:51
J написав:
сколько сейчас платят по МЗ грн \ долар ?
5%, 0,5%. В $ можу помилитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:03
Квесторе_поверніться написав:
5%
демоны
сегодня узнал про 5% после звонка с предложением размеcтить хотя бы часть средств с МЗ на депозит, мол там же ставка выше...
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DmitryZP
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:19
колеги, якщо три СЕПи з Ощаду були відправлені сьогодні о 15.05-15.10 на Конкорд і Моно, то я провтикав до понеділка чи у суботу зайде?
Дякую!
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stas_rst
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Додано: Суб 19 гру, 2020 05:39
Квесторе_поверніться написав: J написав:
сколько сейчас платят по МЗ грн \ долар ?
5%, 0,5%. В $ можу помилитись.
для зарплатников есть пакет лояльный и по нему 7% на МЗ
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:16
Самый ХУКДШИЙ банк, с которым мне приходилось иметь дело! Открыл карту (везде карты выдают бесплатно - тут же взяли 50 грн!), перевел на нее со СВОЕГО же счета в другом банке деньги, но "платеж заблокирован"! Обращаюсь в онлайн-поддержку - именно разблокировка платежа почему то производится только при ЛИЧНОМ общении с оператором. Ок. Звоню в поддержку и 40 минут слушаю музыку! Да вы там что охренели что ли совсем?!
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woohome
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Додано: Суб 19 гру, 2020 14:33
sens написав: Квесторе_поверніться написав: J написав:
сколько сейчас платят по МЗ грн \ долар ?
5%, 0,5%. В $ можу помилитись.
для зарплатников есть пакет лояльный и по нему 7% на МЗ
какая абонплата?
сколько стоит пополнение \ снятие ?
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J
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:13
sens написав: Квесторе_поверніться написав: J написав:
сколько сейчас платят по МЗ грн \ долар ?
5%, 0,5%. В $ можу помилитись.
для зарплатников есть пакет лояльный и по нему 7% на МЗ
Нету такого. Для зарплатников 5%, как и для всех.
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Ferlakur
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Додано: Суб 19 гру, 2020 20:13
sens написав:
для зарплатников есть пакет лояльный и по нему 7% на МЗ
Шо за пакет...де тарифи лежать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:18
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 08:46
Колеги, вітаю. Третій день у мене не працює сервіс комунальних платежів Києва. Це лише в мене, чи проблема ширша?
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