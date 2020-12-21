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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:09

Art_m
два последних дня безуспешно пытался оплатить квитанцию нафтогазу
сегодня наверное придется раскошелиться на комиссию и платить с приват24
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:34

  Art_m написав:Колеги, вітаю. Третій день у мене не працює сервіс комунальних платежів Києва. Це лише в мене, чи проблема ширша?


Я это обнаружил неделю назад.
avax
 
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  #<1 ... 1767176817691770
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