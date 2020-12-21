Art_m
два последних дня безуспешно пытался оплатить квитанцию нафтогазу
сегодня наверное придется раскошелиться на комиссию и платить с приват24
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:09
Art_m
два последних дня безуспешно пытался оплатить квитанцию нафтогазу
сегодня наверное придется раскошелиться на комиссию и платить с приват24
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:34
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:54
Оплатил примерно с восьми попыток за два дня три платежа в Киеве через общую квитанцию еще до 20 числа. Пару раз выбрасывало из программы на этапе кнопки "Оплатить". Деньги дошли.
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