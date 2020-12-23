Art_m
два последних дня безуспешно пытался оплатить квитанцию нафтогазу
сегодня наверное придется раскошелиться на комиссию и платить с приват24
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:09
Art_m
два последних дня безуспешно пытался оплатить квитанцию нафтогазу
сегодня наверное придется раскошелиться на комиссию и платить с приват24
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:34
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:54
Оплатил примерно с восьми попыток за два дня три платежа в Киеве через общую квитанцию еще до 20 числа. Пару раз выбрасывало из программы на этапе кнопки "Оплатить". Деньги дошли.
Додано: Чет 24 гру, 2020 07:01
Re: Ощадбанк
Доброе утро.
В Ощаде гарантируется вся сумма депозитов?
Была раньше тема перевести в фгв.
И есть ли такие планы?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:28
Комісія за комуналь через касу 15 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:30
І Вам доброго здоровячка.
Поки шо все гарантується.
Але хочуть зробити шоб гарантувався лише Фонд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 гру, 2020 08:31
План-це всіх наїб@ть,як було зі Сберкасою в 90-х
никому не верю
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:34
На карте ощада исчезли деньги, обратился в полицию потом пришел в банк вместо извинений за свой косяк предложили заплатить 150 грн.чтобы они начали расследование, отношения к клиенту как быдлу!
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:37
Співчуваю.
А деталі...якщо можливо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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