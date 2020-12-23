Додано: Чет 24 гру, 2020 07:01

Доброе утро.

В Ощаде гарантируется вся сумма депозитов?

Была раньше тема перевести в фгв.

И есть ли такие планы?

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