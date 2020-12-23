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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1768176917701771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:59

В ощад24/7 войти невозможно ни в каком браузере. У всех так или это я такая везучая? (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03

Ощад уже неделю трусит. Иногда пускает, но надо все делать быстро.
Пробуйте раз в 15-20 минут.
acsir
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:44

  Кассандра написав:В ощад24/7 войти невозможно ни в каком браузере. У всех так или это я такая везучая? (

Чорну кішку приберіть, бо Вас із нею не хочуть пускати ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
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  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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