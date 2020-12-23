|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:59
В ощад24/7 войти невозможно ни в каком браузере. У всех так или это я такая везучая? (
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03
Ощад уже неделю трусит. Иногда пускает, но надо все делать быстро.
Пробуйте раз в 15-20 минут.
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:44
Чорну кішку приберіть, бо Вас із нею не хочуть пускати ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21
Пришло в ощад24:
24 грудня 2020 15:17
Ощад 24/7 працює без збоїв. Можете перевірити.
25, 26 і 27 грудня 2020 року поповнюйте мобільний в Ощад 24/7 без комісії. Приємний бонус до свят.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:56
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
|