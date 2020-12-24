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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:59
В ощад24/7 войти невозможно ни в каком браузере. У всех так или это я такая везучая? (
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03
Ощад уже неделю трусит. Иногда пускает, но надо все делать быстро.
Пробуйте раз в 15-20 минут.
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:44
Чорну кішку приберіть, бо Вас із нею не хочуть пускати ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21
Пришло в ощад24:
24 грудня 2020 15:17
Ощад 24/7 працює без збоїв. Можете перевірити.
25, 26 і 27 грудня 2020 року поповнюйте мобільний в Ощад 24/7 без комісії. Приємний бонус до свят.
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:56
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:46
Для ощадовских оленей: без комиса - уже за счастье, какой-такой кешбек ? )
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:21
Re: Ощадбанк
На сайте мобильного оператора без комиссии с 1.01 по 31.12 любого года
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:01
Re: Ощадбанк
Ребята, подскажите, пожалуйста, сам не могу разобраться.
Случайно,, отправив выписку с бота в телеграмм на email, заметил, что у мамы, 4 месяца подряд, с пенсионной карты ежемесячно снимает чуть больше 20 грн.
Кредитные 1000 грн постоянно с хвостиком оставлял.
С чего вдруг может быть списание??
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Додано: Чет 24 гру, 2020 23:51
Так в виписці шо там написано?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:01
СМС-сервис на некоторых картах это платная услуга.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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