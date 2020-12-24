wilomik написав:Ребята, подскажите, пожалуйста, сам не могу разобраться. Случайно,, отправив выписку с бота в телеграмм на email, заметил, что у мамы, 4 месяца подряд, с пенсионной карты ежемесячно снимает чуть больше 20 грн. Кредитные 1000 грн постоянно с хвостиком оставлял. С чего вдруг может быть списание??
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Так в виписці шо там написано?
"Нараховані відсотки за користування кредитною лінією Cl Loan Interests" Остаток по карте больше 1к кредитных за предыдущие месяцы, проверил по квитанциям. А как-то можно связаться с представителем Ощада хоть в каком-то мессенджере??
Востаннє редагувалось wilomik в П'ят 25 гру, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.