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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:02

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  wilomik написав:Ребята, подскажите, пожалуйста, сам не могу разобраться.
Случайно,, отправив выписку с бота в телеграмм на email, заметил, что у мамы, 4 месяца подряд, с пенсионной карты ежемесячно снимает чуть больше 20 грн.
Кредитные 1000 грн постоянно с хвостиком оставлял.
С чего вдруг может быть списание??



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Так в виписці шо там написано?
"Нараховані відсотки за  користування кредитною  лінією Cl Loan Interests"
Остаток по карте больше 1к кредитных за предыдущие месяцы, проверил по квитанциям.
А как-то можно связаться с представителем Ощада хоть в каком-то мессенджере??
Востаннє редагувалось wilomik в П'ят 25 гру, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:08

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:13

Re: Ощадбанк

ukrprom2014 написав:
  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???
wilomik
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