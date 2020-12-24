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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:02

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  wilomik написав:Ребята, подскажите, пожалуйста, сам не могу разобраться.
Случайно,, отправив выписку с бота в телеграмм на email, заметил, что у мамы, 4 месяца подряд, с пенсионной карты ежемесячно снимает чуть больше 20 грн.
Кредитные 1000 грн постоянно с хвостиком оставлял.
С чего вдруг может быть списание??



Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk

Так в виписці шо там написано?
"Нараховані відсотки за  користування кредитною  лінією Cl Loan Interests"
Остаток по карте больше 1к кредитных за предыдущие месяцы, проверил по квитанциям.
А как-то можно связаться с представителем Ощада хоть в каком-то мессенджере??
Востаннє редагувалось wilomik в П'ят 25 гру, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:08

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:13

Re: Ощадбанк

ukrprom2014 написав:
  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 04:53

  wilomik написав:
ukrprom2014 написав:
  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???

Ну, там же пишуть, що на гарячку можна подзвонити. Судячи з того, що існує окремий тип проводки для торгових операцій "CL Loan Retail Interest", то ви все ж якимось чином примудряєтеся знімати кредитні кошти. Може на картці ліміт не 1к, а більше?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 07:45

Re: Ощадбанк

klug написав:Ну, там же пишуть, що на гарячку можна подзвонити. Судячи з того, що існує окремий тип проводки для торгових операцій "CL Loan Retail Interest", то ви все ж якимось чином примудряєтеся знімати кредитні кошти. Може на картці ліміт не 1к, а більше?


В квитанції пише, що кредлім 1к!
Лади, попробую на гарячку зателефонувати.
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:04

Re: Ощадбанк

-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:18

  wilomik написав:
ukrprom2014 написав:
  wilomik написав:Cl Loan Interests

Это проценты по кредиту!
Вот ответ Ощада по похожему вопросу https://minfin.com.ua/company/oschadban ... ne/101527/
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???

Можно звякнуть на 0800 и узнать сумму задолженности, когда она образовалась и сумму ежедневного начисления(%%) на эту задолженность.
После этого нужно пополнить карту до обеспечения остатка на ней в 1000грн (кредлимит) + сумма задолженности + %% за ДВА дня.
Пополнять можно налом или Ощадовским р2р(в любой дн. до 19:30).
Или СЭПом (в рабочий день). Скорее всего при СЭПе на социалку будет -1% за зачисление (тут не уверен!).
Отказаться от кредлимита (после его погашения) можно заявой в отд-и.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:22

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
Нужно пенсионеру писать заяву в своем отделении, где выпускалась карта. Мне кредит сняли где-то через месяц после заявы, весной кажется писал. Очень тулили отдельную кр/карту, все как всегда.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:24

  wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?

-конечно,погасивши
-поход в приват с доками и телефоном и маской.
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