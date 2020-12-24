wilomik написав:Ребята, подскажите, пожалуйста, сам не могу разобраться. Случайно,, отправив выписку с бота в телеграмм на email, заметил, что у мамы, 4 месяца подряд, с пенсионной карты ежемесячно снимает чуть больше 20 грн. Кредитные 1000 грн постоянно с хвостиком оставлял. С чего вдруг может быть списание??
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Так в виписці шо там написано?
"Нараховані відсотки за користування кредитною лінією Cl Loan Interests" Остаток по карте больше 1к кредитных за предыдущие месяцы, проверил по квитанциям. А как-то можно связаться с представителем Ощада хоть в каком-то мессенджере??
Востаннє редагувалось wilomik в П'ят 25 гру, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???
Ну, там же пишуть, що на гарячку можна подзвонити. Судячи з того, що існує окремий тип проводки для торгових операцій "CL Loan Retail Interest", то ви все ж якимось чином примудряєтеся знімати кредитні кошти. Може на картці ліміт не 1к, а більше?
klug написав:Ну, там же пишуть, що на гарячку можна подзвонити. Судячи з того, що існує окремий тип проводки для торгових операцій "CL Loan Retail Interest", то ви все ж якимось чином примудряєтеся знімати кредитні кошти. Може на картці ліміт не 1к, а більше?
В квитанції пише, що кредлім 1к! Лади, попробую на гарячку зателефонувати.
Чтобы получить детальную информацию нужно идти в отделение банка или есть другой вариант???
Можно звякнуть на 0800 и узнать сумму задолженности, когда она образовалась и сумму ежедневного начисления(%%) на эту задолженность. После этого нужно пополнить карту до обеспечения остатка на ней в 1000грн (кредлимит) + сумма задолженности + %% за ДВА дня. Пополнять можно налом или Ощадовским р2р(в любой дн. до 19:30). Или СЭПом (в рабочий день). Скорее всего при СЭПе на социалку будет -1% за зачисление (тут не уверен!). Отказаться от кредлимита (после его погашения) можно заявой в отд-и.
wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку?? - яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
-конечно,погасивши -поход в приват с доками и телефоном и маской. Обретете счастье и покой
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)