Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформятwilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:06
Re: Ощадбанк
Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформят
.......
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