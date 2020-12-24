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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:06

Re: Ощадбанк

wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформят
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35

Re: Ощадбанк

wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:44

  vadymbanker написав:
wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.

Дзвонити на цей рахунок може лише власник рахунку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:49

Re: Ощадбанк

vadymbanker написав:Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.



Спс, попробую, чтобы мама позвонила лично.
Сегодня сам звонил, никакую информацию не дают, только звонок с фин. номера и только владелецем карты.
Послали писать владельцем заявление на деактивацию кредлима в отделение.
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:51

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:Сегодня сам звонил, никакую информацию не дают, только звонок с фин. номера и только владелецем карты.

Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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