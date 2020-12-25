Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформятwilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:06
Re: Ощадбанк
Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформят
.......
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35
Re: Ощадбанк
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:44
Дзвонити на цей рахунок може лише власник рахунку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:49
Re: Ощадбанк
Спс, попробую, чтобы мама позвонила лично.
Сегодня сам звонил, никакую информацию не дают, только звонок с фин. номера и только владелецем карты.
Послали писать владельцем заявление на деактивацию кредлима в отделение.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:51
Re: Ощадбанк
Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54
А зачем пытаться оставаться в ощАде,это же рудимент БСУ?
Пенсу в Привате гораздо лучше.Там он без проблем дистанционно всё решает,получает ЕЦП,а в случаи утери/кражи пенсионной карты получает новую моментально в любом отделении Приватбанка в Украине,а не как в ощАде через много недель в конкретном отделении.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34
Re: Ощадбанк
Потік грошенят в невеликих сумах зараз зручніше організований тут а не в Приваті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:31
Re: Ощадбанк
[quote="clientage]
Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните[/quote]
Дерзкая попалась консультант Юля, не реагировала на мои вопросы, даже после того, как лично, мама ответила на все задаваемые вопросы, которые подтверждали её личность, и объяснила, что я буду спрашивать о нужной информации.
Категорически отказалась отвечать лично мне, при включённой громкой связи, сугубо отвечала только на вопросы, которые дублировала мама.
Но это было до момента, пока не спросил о процедуре закрытия счетов и переход в другой банк.
Её сразу попустило, но общаться уже было ни о чём.
Жаль, что такое отношение имеет место быть к пожилым клиентам банка.....
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|