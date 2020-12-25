Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:31

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Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните[/quote]



Дерзкая попалась консультант Юля, не реагировала на мои вопросы, даже после того, как лично, мама ответила на все задаваемые вопросы, которые подтверждали её личность, и объяснила, что я буду спрашивать о нужной информации.

Категорически отказалась отвечать лично мне, при включённой громкой связи, сугубо отвечала только на вопросы, которые дублировала мама.

Но это было до момента, пока не спросил о процедуре закрытия счетов и переход в другой банк.

Её сразу попустило, но общаться уже было ни о чём.

Жаль, что такое отношение имеет место быть к пожилым клиентам банка.....