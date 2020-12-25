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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1770177117721773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 501
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
137
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 501
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:06

Re: Ощадбанк

wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Прийти в приват и сказать что хотите получать пенсию через них. Они сами все оформят
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35

Re: Ощадбанк

wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:44

  vadymbanker написав:
wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.

Дзвонити на цей рахунок може лише власник рахунку.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:49

Re: Ощадбанк

vadymbanker написав:Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.



Спс, попробую, чтобы мама позвонила лично.
Сегодня сам звонил, никакую информацию не дают, только звонок с фин. номера и только владелецем карты.
Послали писать владельцем заявление на деактивацию кредлима в отделение.
wilomik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:51

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:Сегодня сам звонил, никакую информацию не дают, только звонок с фин. номера и только владелецем карты.

Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54

  vadymbanker написав:
wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?
Попробуйте позвонить в отделение в понедельник, попросить чтоб они без вас убрали кредитный лимит, иначе, вы пойдете в приват и переведете пенсию, ощад будет бессилен по этому переходу, моей тёте дистанционно убрали кредитный лимит по пенс карте... Попытаться можно.

А зачем пытаться оставаться в ощАде,это же рудимент БСУ?
Пенсу в Привате гораздо лучше.Там он без проблем дистанционно всё решает,получает ЕЦП,а в случаи утери/кражи пенсионной карты получает новую моментально в любом отделении Приватбанка в Украине,а не как в ощАде через много недель в конкретном отделении.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:А зачем пытаться оставаться в ощАде,это же рудимент БСУ?

Потік грошенят в невеликих сумах зараз зручніше організований тут а не в Приваті.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:31

Re: Ощадбанк

[quote="clientage]
Мама может звякнуть и идентифицироваться, потом сказать, шо передаёт трубу любимому сынуле и вы потом все выясните[/quote]

Дерзкая попалась консультант Юля, не реагировала на мои вопросы, даже после того, как лично, мама ответила на все задаваемые вопросы, которые подтверждали её личность, и объяснила, что я буду спрашивать о нужной информации.
Категорически отказалась отвечать лично мне, при включённой громкой связи, сугубо отвечала только на вопросы, которые дублировала мама.
Но это было до момента, пока не спросил о процедуре закрытия счетов и переход в другой банк.
Её сразу попустило, но общаться уже было ни о чём.
Жаль, что такое отношение имеет место быть к пожилым клиентам банка.....
wilomik
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