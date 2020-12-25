В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті. А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті. Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.
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В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті. А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті. Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.
Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту. Вернее, он молча заставляет подписывать договор на возможное установление лимита. А народ не читая подписывает Но сам по себе карткредит у ощАда -- нормальный, грейс 62дн, бесплатное пополнение, мнгновенное погашение до 19:00, обнал в грейсе.... Вот тока все эти условия почти никто их менагеров не знает, и вааще не известно, где это все мона спокойно прочитать
clientage написав:Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.
Продвинуті менеджери разом з зарплатною картою видають Мою карту і ліміт наливають на Мою. Як колись за Вуйця в Приваті було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Boundless написав:В Ощадбанк каждый клиент должен страдать, вспоминая очереди и времена дефицита, или звонить в рельсу (отделение)
Ага,и латинские буквы,читая 3-D Secure
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)