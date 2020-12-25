RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1771177217731774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 502
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 502
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:57

Re: Ощадбанк

Мизантрóп написав:
  vadymbanker написав:Звонить в отделение! Только они могут убрать кред лимит.

В #ЗЕленомлайне можно почти с любой точки планеты через https://limits.privatbank.ua/limit/login
Очень удобно!
В Ощадбанк каждый клиент должен страдать, вспоминая очереди и времена дефицита, или звонить в рельсу (отделение)
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:08

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:В #ЗЕленомлайне можно почти с любой точки планеты через https://limits.privatbank.ua/limit/login
Очень удобно!

В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті.
А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті.
Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35687
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:В #ЗЕленомлайне можно почти с любой точки планеты через https://limits.privatbank.ua/limit/login
Очень удобно!

В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті.
А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті.
Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.

Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.
Вернее, он молча заставляет подписывать договор на возможное установление лимита. А народ не читая подписывает :(
Но сам по себе карткредит у ощАда -- нормальный, грейс 62дн, бесплатное пополнение, мнгновенное погашение до 19:00, обнал в грейсе....
Вот тока все эти условия почти никто их менагеров не знает, и вааще не известно, где это все мона спокойно прочитать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33294
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2636 раз.
Подякували: 3923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:27

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.

Продвинуті менеджери разом з зарплатною картою видають Мою карту і ліміт наливають на Мою. Як колись за Вуйця в Приваті було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35687
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:47

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.

Продвинуті менеджери разом з зарплатною картою видають Мою карту і ліміт наливають на Мою. Як колись за Вуйця в Приваті було.

Ну даа, на МК лимит более уместен. Да и в тарифе МК есть своя кредитка у ощАда
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33294
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2636 раз.
Подякували: 3923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:40

Re: Ощадбанк

  Boundless написав:В Ощадбанк каждый клиент должен страдать, вспоминая очереди и времена дефицита, или звонить в рельсу (отделение)
Ага,и латинские буквы,читая 3-D Secure :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 03.12.14
Подякував: 766 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:07

  Квесторе_поверніться написав:Продвинуті менеджери разом з зарплатною картою видають Мою карту і ліміт наливають на Мою. Як колись за Вуйця в Приваті було.

Для тех клиентов, которые знают, зачем им кредитный лимит и Моя карта, вопросов нет. Но когда кредлимит впаривают без их ведома людям, привыкшим выгребать из банкомата зарплату или пенсию до последней гривны, это уже очень похоже на #Ощадтемнозеленелайно.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:15

  Мизантрóп написав:
  Boundless написав:В Ощадбанк каждый клиент должен страдать, вспоминая очереди и времена дефицита, или звонить в рельсу (отделение)
Ага,и латинские буквы,читая 3-D Secure :mrgreen:

Даа, пароль в 3д-сек спецом придуман для бабушек и их внуков с кнопочным телепоном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33294
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2636 раз.
Подякували: 3923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:48

Re: Ощадбанк

Мизантрóп написав:
  wilomik написав:-Чи можливо закрити, або відмовитись, від кредитного ліміту на пенсійний карті Ощадбанку??
- яка процедура переводу пенсії з Ощаду в Приватбанк?

-конечно,погасивши
-поход в приват с доками и телефоном и маской.
Обретете счастье и покой


При переводе пенсии в Приват нужно уже закрывать все счета в Ощаде или можна попозже, после начисления пенсии на карту Привата??
wilomik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 20.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:23

  wilomik написав:При переводе пенсии в Приват нужно уже закрывать все счета в Ощаде или можна попозже, после начисления пенсии на карту Привата??

После пенсии в новом банке.Оставить только социалку в ощАде без смс инфо
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 03.12.14
Подякував: 766 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1771177217731774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aktus, killer bees і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27830)
26.12.2020 01:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.