можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:06
Re: Ощадбанк
можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
КБ за открытие карты
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