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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:06
wilomik написав:
нужно уже закрывать все счета в Ощаде
можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:25
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті.
А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті.
Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.
Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.
Вернее, он молча заставляет подписывать договор на возможное установление лимита. А народ не читая подписывает
Но сам по себе карткредит у ощАда -- нормальный, грейс 62дн, бесплатное пополнение, мнгновенное погашение до 19:00, обнал в грейсе....
Вот тока все эти условия почти никто их менагеров не знает, и вааще не известно, где это все мона спокойно прочитать
А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
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vitaliy1111
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:04
vitaliy1111 написав:
А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
Да, куда ж без нее то
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:55
А веб-банкінґ не працює?
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ricardo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:03
ricardo написав:
А веб-банкінґ не працює?
Так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17
Квесторе_поверніться написав:
Так.
Так - працює
чи
Так - не працює?
З Новим роком.
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